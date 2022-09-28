Петропавловск-Камчатский, , 08:34 — REGNUM Все мобилизованные на Камчатке будут получать тот же пакет мер поддержки, что и добровольцы-контрактники, участвующие в специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом на встрече с женами военнослужащих рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии для связи с мобилизованными создали координационный центр

Те, кого мобилизовали для участия в спецоперации получат подъёмные в сумме 100 тыс. рублей.

«Безусловно, важнейшая государственная задача является тяжёлым испытанием для камчатских семей. В этой ситуации нам очень важно поддержать родных военнослужащих», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, координировать сборы на военную службы резервистов из Якутии будет специально созданный координационный центр. Структуру создала общественная палата республики.