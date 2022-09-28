Сеул, , 08:32 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Коста-Рики, пострадавшим от наводнений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, размер помощи составит 70 млн вон (~$50 тыс.).

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет жителям Пакистана и Судана преодолеть последствия стихии и вернуться к обычной повседневной жизни как можно скорее», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Продолжительные проливные дожди в Коста-Рике стали причиной возникновения наводнений и оползней, в результате которых погибли по меньшей мере девять человек.