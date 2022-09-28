Ереван, 28 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Афины поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Об этом 27 сентября заявил на совместной армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном пресс-конференции в Ереване глава МИД Греции Никос Дендиас.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Он добавил, что верит в нерушимость границ Армении. Дендиас также поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, осудившего Азербайджан за обстрелы армянской территории во время эскалации конфликта в сентябре.

Дендиас прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Греция всё также поддерживает мирные переговоры, как и раньше.

«Мы поддерживаем мирные, взаимоприемлемые решения в рамках международного права. В этом плане мы приветствует смелость премьер-министра Никола Пашиняна, предложившего новый подход к будущему региона. Как и президент Макрон, о чем он сказал вчера», — сказал Дендиас.

Напомним, 26 сентября Пашинян на встрече с Макроном заявил, что в урегулировании карабахского конфликта он считает важным гарантии прав и безопасности армян, проживающих в этом регионе.