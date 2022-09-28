Вольский район, Саратовская область, 28 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Вольском районе Саратовской области днем 27 сентября в дорожной аварии с участием двух автомобилей пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительным данным, 27 сентября около 13:00 (местное время) на 138-м км трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Nissan. В результате аварии травмированы двое детей в возрасте 11 и 13 лет. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратове 27 сентября в результате наезда легкового автомобиля на световую опору пострадали три человека, в том числе ребенок.

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