Бодайбо, Иркутская область, 28 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Среди мобилизованных в Иркутской области есть настоящие герои, пишет 28 сентября телеграм-канал «Около Байкала » о жителе города Бодайбо Ашире Бердыеве, который Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ашир — профессиональный воин и прошел немало горячих точек за пределами России. Орден Мужества — не первая его награда.

В 2020 году он участвовал в спецоперации по освобождению учёных и сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самер Суэйфан из ливийского плена. Их весной 2019 года арестовали в Ливии по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. За участие в освобождении Ашир удостоен личной благодарности Президента РФ Владимира Путина.

Несмотря на то, что Аширу Бердыеву нужно восстанавливаться после ранения, после торжественной церемонии он поспешил на самолет для участия в спецоперации в качестве добровольца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета.

Накануне, 27 сентября, первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, отправили в учебную часть, расположенную в Новосибирском высшем военном командном училище.

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