Берлин, , 08:37 — REGNUM Лидер оппозиционной германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц принёс извинения беженцам из б. УССР, которых ранее обвинил в «социальном туризме». Своё сообщение он разместил в социальных сетях.

Фридрих Мерц Olaf Kosinsky

Ранее в интервью телеканалу Bild политик посетовал на постоянное перемещение беженцев между б. УССР и Германией. По его словам, вместо поиска работы эти люди стремятся сразу получить пособие.

«Я сожалею об использовании слов «социальный туризм». Это было неверное описание проблемы, наблюдаемой в отдельных случаях», — заявил Мерц.

Он добавил, что только хотел привлечь внимание к проблеме «отсутствия регистрации беженцев».

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