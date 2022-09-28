Севастополь, , 08:24 — REGNUM Работу по ошибочно призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации продолжает губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он написал об этом 27 сентября в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Продолжаем работу по тем людям, которые были ошибочно призваны. Съездил в Гагаринский военкомат, видел много ваших сообщений с просьбой туда заехать и разобраться в проблемных ситуациях.

Расскажу о четырёх случаях в городе:

У мужчины трое детей и буквально на днях умерла жена. Несмотря на это его мобилизовали и уже отправили в воинскую часть в Казачке. Вчера его отправили домой.

Мобилизовали 59-летнего подполковника ФСБ в запасе с букетом заболеваний: артритом, панкреотитом, тугоухостью и грыжами в позвоночнике. Согласно официальным разъяснениям Минобороны, в ходе частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А ему — уже 59. Отправлен домой.

47-летнего офицера в запасе мобилизовали с сахарным диабетом и еще четырьмя хроническими заболеваниями. Лично встретился с ним в части, направили на медкомиссию по результатам которой было подтверждено, что к военной службе мужчина не годен. Дома.

Михаил Развозжаев Один случай вопиющий. На горячую линию 122 позвонила 15-ти летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у неё умерла, а старший брат служит в армии. Прямо сейчас решаю и этот вопрос.

Также губернатор Севастополя отметил, что работа с обращениями граждан продолжается и уточнил, что в случае необходимости человека вернут домой из расположения части, где будет проходить подготовка и боевое слаживание.

Кроме того Развозжаев вновь поблагодарил тех мобилизованных, кто явился в военкоматы по первому вызову или добровольно, до получения повестки, назвав их настоящими людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что служба помощи семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации будет создана в регионе.