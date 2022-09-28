Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выполняют циничную рекомендацию главы киевского режима Владимира Зеленского «убраться в Россию». Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Небензя напомнил об одном из интервью Зеленского, в котором он, в частности, советует всем, кто считает себя русским и любит русский язык, «убраться в Россию».

«Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на Родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», — заявил постпред.

Он также подчеркнул, что, по мнению киевского режима, русские и русскоязычные жители данных регионов являются «нелюдями» и «особями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявил, что западные страны хотят обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить ее себе.

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