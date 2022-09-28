Горнозаводск, Пермский край, 28 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В городе Горнозаводске Пермского края рассмотрено уголовное дело о побоях, нанесённых малолетнему ребёнку, сообщили в СУ СКР по региону.

Argumenti.ru Приговор

В начале декабря 2021 года мужчина избил пасынка брючным ремнём. Суд вынес пермяку наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.

Стоит отметить, ранее осуждённый привлекался к административной ответственности. Причиной для наказания стали также побои.