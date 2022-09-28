Село Юсьва, Пермский край, , 08:33 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор жителю посёлка Пожва Юсьвинского муниципального округа. Он признан виновным в угрозе убийством бывшей жене и незаконном лишении её свободы, не связанным с его похищением, с применением оружия, сообщили в СУ СКР по региону.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что днём 26 октября 2020 года пьяный пермяк пришёл на работу к экс-супруге. Находясь в коридоре здания мужчина угрожал женщине убийством, при этом держа в руке нож и приставляя оружие к телу бывшей жены. По требованию агрессивного мужчины жертва прошла в одно из помещений для разговора, где злоумышленник удерживал ее на протяжении более двух часов, не переставая угрожать.

Суд назначил мужчине три года и два месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.