Пермь, 28 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел уголовное дело о нанесении ущерба на 5 млн рублей компании «Газпром межрегионгаз Пермь». Фигурантами стали три человека, сообщили в краевой прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Группа пермяков признана виновной в причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, один фигурант дополнительно признан виновным еще и в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба.

Все обвиняемые являлись сотрудниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения. Они заключали между собой фиктивные договора с последующей оплатой, а фактически выполняла работы иная организация. В одном случае были составлены подложные документы, последствием могло стать увеличение тарифа на тепловую энергию для потребителей.

Суд признал пермяков виновными в преступлениях и назначил от полутора до двух с половиной лет лишения свободы условно. В пользу потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» взыскан сумма ущерба — 5 млн рублей. На имущество осуждённых наложен ущерб с целью исполнения приговора. В законную силу еще не вступил.