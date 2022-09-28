Лесосибирск, Красноярский край, 28 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Лесосибирске Красноярского края перед судом предстанет местный житель по обвинению в причинении смерти по неосторожности ребёнку, совершённом 20 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Сотрудники СКР

По данным следствия, 7 декабря 2001 года 16-летний подросток находился в доме вместе с двумя 14-летними и 11-летним приятелями. Во время игры он взял ружьё, принадлежащее отцу одного из мальчиков, зарядил его и направил оружие в сторону самого младшего в компании и произвёл выстрел. Как отмечается, он не подозревал, что патрон снаряжён пороховым зарядом и пулей.

«От полученного огнестрельного сквозного пулевого повреждения грудной клетки подросток скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый совместно с другим приятелем вывезли тело мальчика в лес и спрятали», — отметили в управлении.

Правоохранителям тогда разыскать мальчика не удалось. Спустя 20 лет делом об исчезновении ребёнка занялась аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет. Повторно изучив материалы, они установили личность подозреваемого. Последний признался в произошедшем и указал на место преступления.

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