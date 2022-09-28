Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM Итоги референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области являются показательными и ожидаемыми. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что жители всех четырех территорий высказались за воссоединение с Россией. «Они считают нашу страну своим домом. Им с бандеровским Киевом не по пути», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за воссоединение высказались 99,23% избирателей, а в ЛНР — 98,42%. В Запорожской области воссоединение поддержали 93,11% граждан, а в Херсонской — 87,05%.