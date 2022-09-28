Баку, 28 сентября 2022, 08:16 — REGNUM Президенты Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев 27 сентября обсудили по телефону обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Отмечается, что инициатором разговора был Макрон. Он сообщил Алиеву о прошедшей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Президенты говорили о скорейшем начале мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.
Напомним, во время боёв на армяно-азербайджанской границе Макрон был единственным главой государства, который обратился с призывом прекратить обстрелы только к Азербайджану, а не к обеим сторонам.
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