Баку, , 08:16 — REGNUM Президенты Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев 27 сентября обсудили по телефону обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Макрон и Алиев President.az

Отмечается, что инициатором разговора был Макрон. Он сообщил Алиеву о прошедшей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Президенты говорили о скорейшем начале мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

Напомним, во время боёв на армяно-азербайджанской границе Макрон был единственным главой государства, который обратился с призывом прекратить обстрелы только к Азербайджану, а не к обеим сторонам.

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