Вашингтон, , 08:13 — REGNUM После очередного падения на рынках облигаций, которое заставило Банк Англии пообещать значительные ответные меры для стабилизации экономики, Международный валютный фонд раскритиковал новую экономическую стратегию Великобритании, как передает агентство Reuters.

Международный валютный фонд

План, объявленный новым министром финансов Квази Квартенгом, требует дополнительной эмиссии государственных долговых обязательств на 72 миллиарда фунтов только в этом финансовом году. Он уже вызвал беспорядки на финансовых рынках, а ведущие экономисты, инвесторы и руководители компаний заявили, что подорванное доверие инвесторов восстановится только в том случае, если план будет отменен.

МВФ заявил, что меры, из-за которых фунт стерлингов 26 сентября рухнул до невиданно низкого уровня, скорее всего, приведут к росту неравенства, и поставил под сомнение разумность такой политики.

«Учитывая повышенное инфляционное давление во многих странах, включая Великобританию, мы не рекомендуем на данном этапе принимать крупные и нецелевые бюджетные пакеты, поскольку важно, чтобы бюджетная политика не шла вразрез с монетарной политикой», — заявил представитель МВФ.

Также он сказал, что бюджет, который Квартенг должен представить 23 ноября, даст правительству Великобритании «возможность рассмотреть способы оказания более адресной поддержки и пересмотреть налоговые меры, особенно те, которые несут выгоды лицам с высокими доходами».

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ призвал Гайану к «сдержанности» на фоне роста экономики почти в 60%