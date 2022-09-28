Премьер Словакии допустил, что рост цен на электричество «убьет экономику»
Братислава, 28 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Огромный рост стоимости электроэнергии в Словакии может «убить экономику» страны, заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер в интервью изданию Financial Times.
По его словам, спасти республику от краха способна помощь со стороны ЕС. Хегер отметил, что план Еврокомиссии по налогу на непредвиденные расходы в случае равномерного распределения средств принесет Братиславе 1,5 млрд евро.
Кроме того, премьер-министр считает, что Брюссель должен высвободить 5 млрд евро из неиспользованных фондов регионального развития и перенаправить средства на сокращение счетов за свет для бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября возле здания президентского дворца в Братиславе состоялась антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали от властей снизить цены и провести референдум по вопросу о досрочных выборвах правительства.
Читайте также: Жители Братиславы вышли на улицы, требуя снизить цены