Братислава, 28 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Огромный рост стоимости электроэнергии в Словакии может «убить экономику» страны, заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер в интервью изданию Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

По его словам, спасти республику от краха способна помощь со стороны ЕС. Хегер отметил, что план Еврокомиссии по налогу на непредвиденные расходы в случае равномерного распределения средств принесет Братиславе 1,5 млрд евро.

Кроме того, премьер-министр считает, что Брюссель должен высвободить 5 млрд евро из неиспользованных фондов регионального развития и перенаправить средства на сокращение счетов за свет для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября возле здания президентского дворца в Братиславе состоялась антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали от властей снизить цены и провести референдум по вопросу о досрочных выборвах правительства.

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