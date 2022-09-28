Сухум, 28 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Число добровольцев, уехавших из Абхазии на территорию б. УССР и влившихся в состав союзных сил России, ЛНР и ДНР, растёт, хотя в республике нет мобилизации. Об этом 28 сентября рассказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Глава абхазского МИД уточнил, что в республике нет мобилизации, однако добровольцы едут защищать свободу Донбасса ещё с 2014 года, когда в регионе начался военный конфликт. В последнее время число желающих отстаивать с оружием независимость ДНР и ЛНР только возросло.

При этом Ардзинба отметил, что среди уехавших в Донбасс абхазских добровольцев, к сожалению, уже есть погибшие воины. По словам дипломата, добровольцы из Абхазии помнят, с каким трудом гражданам Республики пришлось защищать свою независимость, и поэтому они понимают и поддерживают народ Донбасса.

«История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса», — добавил глава МИД Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Абхазии с вниманием и уважением отнеслись к волеизъявлению жителей освобождённых территорий б. УССР на референдуме о воссоединении с Россией.