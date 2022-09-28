Усть-Илимск, Иркутская область, 28 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области известило 28 сентября о серьёзном пожаре в Усть-Илимске. Возгорание произошло в 03:04 местного времени: в подъезде многоквартирного пятиэтажного дома горел электрощиток, на верхних этажах наблюдалось сильное задымление.

МЧС Пожар в Усть-Илимске

Десять человек самостоятельно покинули свои квартиры. С пятого этажа при помощи спасательных устройств были спасены еще трое жильцов из квартир, где люди продолжали спать, не подозревая о происходящем. В то же время на лестничной клетке происходило тушение возгорания. В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован, ещё в течение получаса последствия пожара устранены. Люди смогли вернуться в свои квартиры после проветривания помещений.

Огнём уничтожен электрощиток в коридоре на площади двух квадратных метров, стены и потолок повреждены на площади 10 квадратных метров.

Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2022 года зарегистрировано свыше 4560 пожаров, погибли более 130 человек.

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