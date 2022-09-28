Киров, , 08:10 — REGNUM Служба помощи семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации будет создана в Кировской области. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона в ходе заседания призывной комиссии Александр Соколов, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«При областной призывной комиссии будет создана служба помощи семьям мобилизованных. В кратчайшие сроки — до 29 сентября — списки всех мобилизованных должны быть переданы в органы социальной защиты муниципалитетов», — сказал он.

Также глава региона отметил, что по каждой семье необходимо вести индивидуальную работу и выяснить, в чём она нуждается и чем ей надо помочь. При этом Соколов добавил, что в каждом муниципальном образовании определят специалистов для немедленного реагирования на обращения семей мобилизованных и оказания им необходимого содействия.

«Это могут быть просьбы, например, как о починке крана в квартире, так и об устройстве ребенка в детский сад. Наша задача — не оставить без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих близких», — пояснил губернатор Кировской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Управления ЗАГС города Москвы заявили, что частичная мобилизация может быть рассмотрена как особое обстоятельство, позволяющее заключить брак в день обращения.