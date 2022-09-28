Джакарта, 28 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Председатель Федерации скалолазания Индонезии Йенни Вахид пригласила председателя Федерации скалолазания России Дмитрия Бычкова и руководство посольства России в Джакарте на заключительный этап кубка мира по скалолазанию, сообщает российское посольство в официальном Telegram-канале.

(сс) Prayitno Индонезия

«Мы впечатлены организацией этого экстраординарного мероприятия, которое прошло в столице Индонезии (24-26 сентября)», — говорится в заявлении посольства.

Йенни Вахид высоко оценила достижения российских спортсменов и поддержала развитие российско-индонезийского сотрудничества в этой сфере.

«Надеемся на дальнейшее укрепление взаимодействия между российской и индонезийской спортивными федерациями», — отметило посольство Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии приводит в готовность 7000 сотрудников объединенных сил для обеспечения безопасности саммита G20, который состоится на Бали в ноябре.