Братислава, 28 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что резкий рост цен на электроэнергию поставил экономику страны на грань «краха». Об этом он сказал 28 сентября в интервью газете Financial Times.

Vlada.gov.sk Эдуард Хегер

Хегер заявил, что огромный рост цен после начала Россией спецоперации в б. УССР «убьет нашу экономику», если Словакия не получит миллиарды евро поддержки от Брюсселя, и предупредил, что будет вынужден национализировать энергоснабжение страны, если этого не произойдет.

«В противном случае [словацкие предприятия] будут закрываться, что может привести к краху всей экономики», — сказал Хегер.

Хотя Словакия является крупным производителем атомной и гидроэлектрической энергии, ее крупнейший поставщик энергии принял решение продать излишки трейдерам в начале 2022 года. Теперь эти же трейдеры продают контракты Словакии по рыночным ценам, которые увеличились примерно в пять раз.

«Словаки покупают за 500 евро то, что продали за 100 евро», — сказал Хегер и добавил, что по этой причине план Европейской комиссии по введению налога на прибыль для производителей электроэнергии в ЕС не сработает в Словакии.