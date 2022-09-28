Абакан, , 08:08 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор. Они вернулись на свою историческую Родину, сообщил 28 сентября в своём телеграм-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

Валентин Коновалов Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя итоги референдумов, он отметил, что волеизъявление жителей указанных территорий уже ясно, несмотря на то, что окончательные итоги референдумов станут известны чуть позднее: «По предварительным подсчётам, подавляющим большинством голосов они высказались за присоединение своих регионов к России».

Граждане ДНР, ЛНР и освобождённых территорий «уверенно отстояли своё право говорить на родном языке, жить без страха, сохранять ценности и традиции своего народа», пишет Коновалов.

«Только объединившись, сообща мы можем противостоять агрессии империалистов государств Запада и сокрушить гидру нацизма, которая поднимает голову в ряде стран западного мира», — резюмировал глава Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчёта 100% голосов, в ДНР воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

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