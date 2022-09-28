Абакан, 28 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор. Они вернулись на свою историческую Родину, сообщил 28 сентября в своём телеграм-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

Комментируя итоги референдумов, он отметил, что волеизъявление жителей указанных территорий уже ясно, несмотря на то, что окончательные итоги референдумов станут известны чуть позднее: «По предварительным подсчётам, подавляющим большинством голосов они высказались за присоединение своих регионов к России».

Граждане ДНР, ЛНР и освобождённых территорий «уверенно отстояли своё право говорить на родном языке, жить без страха, сохранять ценности и традиции своего народа», пишет Коновалов.

«Только объединившись, сообща мы можем противостоять агрессии империалистов государств Запада и сокрушить гидру нацизма, которая поднимает голову в ряде стран западного мира», — резюмировал глава Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчёта 100% голосов, в ДНР воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

Читайте также: Володин: воссоединение с Россией спасёт от геноцида миллионы людей