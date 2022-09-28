Москва, 28 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. По итогам дня 27 сентября рубль в очередной раз сдал позиции доллару и юаню, подорожал против евро и британца, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Британец падал до 50 рублей. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 58,45 руб., юань/рубль — на 0,43%, до 8,15 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,16%, до 56,15 руб., фунт/рубль — на 8,06%, до 57,00 руб.

Рубль остается стабильным даже при негативном внешнем фоне. Волатильность на рынке снизилась кроме британского фунта.

Высокие цены на энергоносители увеличили торговый дефицит Британии, а повышение ставок ФРС увеличило приток средств в доллар.

Евро тоже сдает позиции доллару и рублю на фоне энергетического кризиса в Европе. В ближайшее время вряд ли что изменится.

Сегодня, 28 сентября, нефть марки Brent торгуется на уровне $85 за баррель. Нефтяной рынок поддерживается ураганом «Иан» в Мексиканском заливе.

Ситуация для рубля остается неопределенной. Участники рынка находятся в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина по итогам референдумом в ДНР и ЛНР. По паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 57,50–59,50 руб.

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