Оттава, , 08:02 — REGNUM Канада намерена ввести новые санкции против России из-за референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского премьер-министра, Канада никогда не признает результаты референдумов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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