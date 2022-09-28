Москва, , 08:05 — REGNUM Единого исполнителя на IT-контракты для нужд двух государственных унитарных предприятий Москвы планируется выбрать 17 октября 2022 года. Тендер стартует с начальной ценой 2 120 799 606,65 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Заказчиками выступят ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс». В задачи исполнителя входит создание единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в этих предприятиях транспортного комплекса Москвы.

Работы для «Мосгортранса» должны быть выполнены за 1 136 календарных дней с даты начала исполнения контракта, а для метрополитена — за 1146 календарных дней.

Напомним, ранее ФНС России объявило тендер на пятую очередь развития АИС «Налог-3», за которую готова заплатить 1,5 млрд рублей.