Оренбург, 28 сентября 2022, 08:00 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело против 54-летней сутенёрши. Об этом 28 сентября сообщили пресс-службе Дзержинского райсуда города.
Женщина признана виновной в организации занятия проституцией. Оренбурженка руководила группой в 2019–2022 годы и подыскивала женщин, которые оказывали интимные услуги.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Его размер составил 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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