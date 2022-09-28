История вопроса

Проституция — оказание сексуальных услуг за деньги или материальные блага. В мире отношение к этому явлению неоднозначное — в одних странах она запрещена законом, порицается и нарушителям грозят тюремные сроки или даже смертная казнь. В других странах проституцию рассматривают как один из видов коммерческой деятельности и не осуждают.



Это явление есть во всех странах, вне зависимости от того, разрешена подобная деятельность законом или нет. В некоторых странах работники этой индустрии официально трудоустроены и могут рассчитывать на пенсию от государства.

