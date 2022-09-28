Оренбург, 28 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело против 54-летней сутенёрши. Об этом 28 сентября сообщили пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Суд

Женщина признана виновной в организации занятия проституцией. Оренбурженка руководила группой в 2019–2022 годы и подыскивала женщин, которые оказывали интимные услуги.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Его размер составил 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.