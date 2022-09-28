Донецк, 28 сентября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования в течение 12 минут дважды подвергли обстрелам Ворошиловский район Донецка. Об этом 28 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрелы Ворошиловского района Донецка со стороны киевских нацистов были зафиксированы в 05:02 (совпадает с мск) и в 05:14 и в ходе них по городу было выпущено три и два снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в кадетской школе Горно-Алтайска 27 сентября открыли мемориальную доску памяти погибшего на территории б. УССР Дмитрия Шаталова.