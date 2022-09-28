Магадан, 28 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Магадане 27 сентября прошла акция памяти о погибших в школе Ижевска, сообщили в пресс-службе областной думы.

Магаданская областная дума Акция памяти о погибших в Ижевске

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Организовали акцию «Волонтеры Победы» и молодежный патриотический клуб «Наследие». На призыв собраться вместе, чтобы почтить память жертв, откликнулись многие магаданцы. Пришли взрослые, дети. Люди принесли цветы и игрушки. Почти тысячью свечей выложили изображение ангела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре на Чукотке, во дворе Троицкого собора, горожане сделали стихийный мемориал в память о погибших детях и взрослых в ижевской школе.