Москва, 28 сентября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Частичная мобилизация может быть рассмотрена как особое обстоятельство, позволяющее заключить брак в день обращения. Об этом 28 сентября сообщили журналистам в пресс-службе Управления ЗАГС города Москвы.

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Сотрудники ЗАГС пояснили, что в соответствии со статьёй 11 Семейного кодекса России брак может быть заключён в день обращения при наличии особых обстоятельств. Принятие решения о проведении регистрации брака в день подачи заявления может быть возложено на руководителя органа ЗАГС.

Уточняется, желающим зарегистрировать брак в день обращения нужно иметь при себе документ, подтверждающий такое право. Им может служить повестка, а также справка или извещение, выданное военным комиссариатом о призыве гражданина на военную служб в рамках частичной мобилизации. Документ в обязательном порядке нужно представить в ЗАГС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под Воронежем семь мобилизованных военнослужащих из Белгородской области заключили браки со своими избранницами.