Мелитополь, Бывш. УССР, , 07:54 — REGNUM Освобожденная территория Запорожской области может воссоединиться с Россией уже в ближайшие дни, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Теперь мы обращаемся к Российской Федерации и ждем ответа от президента России. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы станем составной частью единой России», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава областной администрации Евгений Балицкий заявил, что после подведения итогов референдума в регионе посетит Москву.

Отметим, уже обработано 100% бюллетеней на референдуме о воссоединении Запорожской области с Россией. По итогам голосования, 99,11% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Напомним, референдум проводился с 23 по 27 сентября.