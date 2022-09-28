Оренбург, 28 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбурге начали капитальный ремонт административного здания на проспекте Братьев Коростелёвых. В нем разместят детскую поликлинику, сообщили в пресс-службе областного правительства

ru.torange.biz Медицина

Подрядчик демонтирует старые перегородки, осуществляет замену систем водоснабжения, канализации, вывозит строительный мусор. В холодное время года продолжится замена инженерных сетей, начнется внутренняя отделка помещений. На 2023 год запланирован капремонт кровли и фасадные работы.

Напомним, четырехэтажный корпус ранее принадлежал администрации Промышленного района Оренбурга. После реконструкции в здании разместится клинико-диагностический центр с педиатрической службой, отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, стоматологическое крыло и областной врачебно-физкультурный диспансер. На реализацию проекта выделено 370 млн рублей. Завершить ремонтные работы намерены в ноябре 2023 года. В новой детской поликлинике планируют обслуживать 24,5 тыс. человек.