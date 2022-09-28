Лондон, 28 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Падение курса британского фунта стерлингов, которое произошло после обнародования плана по сокращению налогов в Великобритании, вызывало шквал критики жителей королевства в адрес премьер-министра страны Лиз Трасс, возглавившей правительство 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Некоторые недовольные британцы оставили свои комментарии под статьей в газете The Times. Так, пользователь с именем Mr Om Gupta считает, что партия тори (Консервативная партия Великобритании — прим. ИА REGNUM) должна немедленно готовиться к выборам нового лидера, поскольку «дни Лиз Трасс сочтены».

Читатель Budget Dave назвал происходящее в королевстве «катастрофой» и отметил, что и нынешнее, и следующее поколение британцев заденет «гигантская инфляция». Кроме того, по его мнению, страна надолго столкнется с угрозой резкого роста стоимости ипотечных кредитов и другими экономическими проблемами.

Еще один пользователь — Stuart Hurst — написал, что ситуация в Великобритании является «частью грандиозного плана по превращению королевства в посмешище для всего мира». Читатель, отметившийся как WG, подчеркнул, что Трасс стала премьер-министром всего несколько недель назад, а уже смогла устроить в стране «хаос» через «плохо продуманную и высокомерную экономическую политику».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября обозреватель агентства Bloomberg Макс Хастингс предупредил, избрание Лиз Трасс главой британского правительства приведет Великобританию к серии сложных кризисов.