Москва, 28 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. С частичной мобилизацией для России наступил судьбоносный период. Об этом написал депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Парламентарий напомнил, что с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации прошло всего несколько дней. Николай Брыкин сообщает, что он из разных источников получает информацию об обстановке на границах России и сопредельных государств — Казахстана, Грузии, Финляндии.

«Тянутся огромные автомобильные колонны с нашими соотечественниками, пытающимися покинуть Россию. В аэропортах та же картина — очереди. У меня возникли вполне закономерные вопросы к таким беглецам: Как вы собираетесь смотреть своим матерям, сёстрам, женам, детям в глаза, оставив их на произвол судьбы в трудное время для страны? Кто, по вашему мнению, должен защищать ваших родных, если не вы? Чего вы боитесь? Вы вообще мужчины? До сих пор надеетесь на возвращение в Россию без последствий для вас?», — задаётся вопросами парламентарий.

При этом Николай Брыкин отмечает, что ему «хотелось бы получить хоть один внятный ответ» от уклонистов.

«Для России наступил судьбоносный период. Если мы не остановим нацистскую гадину на подступах, то завтра она не пожалеет ни кого из нас. Тогда вам возвращаться будет просто некуда и не к кому. Живите с этим и дальше… А мы — русские солдаты. Встанем плечом к плечу и выполним свой священный долг!», — заявил депутат Госдумы РФ от Тюменской области.

Николай Брыкин также отметил, что его шестилетний внук считает русских солдат самыми сильными. «Они ничего не боятся», — говорит мальчик.

«Что ответите на эти слова ребёнка, позорники?», — спрашивает уклонистов от мобилизации парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация военных запаса с боевым опытом началась в России по указу главы государства 21 сентября 2022 года.