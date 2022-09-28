Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Свердловской области создана призывная комиссия. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Комиссия займётся проведением ежегодного осеннего призыва уральцев на срочную службу в армии. Решения о годности призывников будут принимать на основании заключений медиков. В случае спорных вопросов молодых людей направят в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области.

Предполагается, что в рамках осеннего призыва армию пополнят более 3 тыс. уральцев. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, «срочников» не будут направлять для участия в спецоперации.