Токио, , 07:40 — REGNUM Власти Японии выступили против признания результатов референдумов о воссоединении с Россией в Донбассе и освобождённых от нацистов территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки 28 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам японского чиновника, действия на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, якобы «имитирующие референдумы», препятствуют претензиям киевского режима на «суверенитет и территориальную целостность [на территории бывш. УССР], нарушают международное право и не должны быть признаны».

Ёсихико Исодзаки «Мы выступаем решительно против».

Исодзаки вновь обвинил Россию в попытках «силовым путём изменить статус-кво» и предупредил о намерениях Япония продолжить сотрудничество со своими партнёрами в продолжении давления на РФ и в поддержке Киева.

Напомним, по итогам подсчётов 100% голосов, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией и продолжит поддерживать нацистский киевский режим.

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