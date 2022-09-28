Анадырь, 28 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением больницы в Анадыре обучит тех, кто готовится стать участником специальной военной операции в защиту Донбасса, оказанию первой помощи раненным, сообщили в правительстве Чукотки.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Первое обучение в Доме народного творчества пройдёт уже 29 сентября.

«Кроме финансовой помощи, есть много хороших и нужных способов помочь нашим защитникам. Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий. Нам повезло — есть врач, у которого есть реальный опыт медицинской работы в зоне боевых действий. Это Денис Клосс. Он добровольцем ездил в Донбасс ещё с 2014 года, чтобы помогать раненым. Денис готов научить. Считаю, навык абсолютно необходимый. Причём не только на передовой, но и для волонтёров на освобождённых территориях. Инициативу полностью поддерживаю.

К обучению присоединятся и студенты-медики. Сейчас как никогда важно помогать всем вместе», — сказал губернатор Роман Копин.

Обучение будет проходить с упором на травмы, сопутствующие боевым действиям — осколочные и пулевые ранения, переломы, открытые и закрытые кровотечения, ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тюменской области Александр Моор проинспектировал обеспечение мобилизованных земляков сотовой связью, зарплатными картами и горячим питанием в сборном пункте.