Якутск, , 07:46 — REGNUM Координировать сборы на военную службы резервистов из Якутии будет специально созданный координационный центр. Структуру создала общественная палата республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в её пресс-службе.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Центр будет помогать мобилизованным проверять документы, чтобы избежать ошибочного призыва и решать вопросы возвращения граждан домой. Одним из направлений работы структуры будет сбор и передача посылок бойцам.

«Совместно с центром социально-психологической поддержки молодежи будет организована работа по оказанию психологической поддержки семьям мобилизованных граждан и населению республики», — также отметили в региональной общественной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ошибочно мобилизовали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек, их вернут домой.