Оттава, , 07:40 — REGNUM Канада введет санкции против Москвы за проведение референдумов о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо, сообщает его пресс-служба.

Джастин Трюдо JustinLing

«В ответ на дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций», — заявил он.

Трюдо добавил, что канадские власти не будут признавать результаты прошедших референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее результаты референдумов отказались признавать Германия, Евросовет и Соединенные Штаты. Эти страны также заявили, что продолжат оказывать поддержку киевскому нацистскому режиму.