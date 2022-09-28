Оттава, 28 сентября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Канада введет санкции против Москвы за проведение референдумов о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо, сообщает его пресс-служба.

JustinLing Джастин Трюдо

«В ответ на дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций», — заявил он.

Трюдо добавил, что канадские власти не будут признавать результаты прошедших референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее результаты референдумов отказались признавать Германия, Евросовет и Соединенные Штаты. Эти страны также заявили, что продолжат оказывать поддержку киевскому нацистскому режиму.