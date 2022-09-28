Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. 27 сентября заместитель командующего противовоздушной обороной иранской армии бригадный генерал Алиреза Эльхами заявил, что радар отечественного производства «СЕПЕХР» с дальностью действия 3000 км будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Эльхами выступил с речью по случаю Недели священной обороны. Комментируя ключевую и значительную роль армейской противовоздушной обороны, генерал отметил, что лидер Исламской революции сделал особый акцент на укреплении системы противовоздушной обороны в качестве главного приоритета страны.

«Сейчас мы входим в десятку ведущих мировых держав… в некоторых сферах. В этой связи вскоре мы введем в эксплуатацию передовой отечественный радар Sepehr», — подчеркнул он.

Далее он сообщил, что радар Sepehr имеет дальность действия 3000 километров, что дает силам противовоздушной обороны Ирана преимущество в операциях.

По словам командующего, радар может отслеживать все виды воздушных судов, начиная от коммерческих авиалайнеров, истребителей и военных самолетов командования и управления до самолетов, оснащенных радиорелейными станциями и беспилотными летательными аппаратами.

«Он может обнаруживать все воздушные угрозы и предоставлять необходимую информацию для принятия решений и контрмер», — заявил Эльхами.