Тегеран, 28 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. 27 сентября движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что Иран начнет добычу полезных ископаемых в Афганистане в течение месяца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Отдел по связям с общественностью губернаторства Гор объявил, что с иранской компанией подписан контракт на добычу полезных ископаемых в афганской провинции и практическая работа начнется в ближайший месяц.

Согласно заявлению, угольная шахта провинции подписала контракт с иранской компанией под названием Рошан Кадри, которая должна добыть 100 000 тонн угля, однако процесс добычи официально еще не начался.

Кроме того, шахты Джест и Сораб в провинции также подписали контракт с иранской компанией. Предполагается, что компания начнет добычу на месторождении в ближайшее время.

В заявлении далее говорилось, что делегация министерства шахт и нефти правительства Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе пяти человек должна отправиться в провинцию с целью мониторинга и улучшения работы шахт.