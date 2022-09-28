Тегеран, 28 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сборная Ирана готова успешно начать Чемпионат Азии по футзалу 2022 года. 28 сентября иранские футболисты встретятся с Индонезией в своем стартовом матче, сообщает иранское агентство Mehr News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мини-футбол

Мужская сборная Ирана по футзалу на данный момент выиграла в общей сложности 12 титулов. Команда Вахида Шамсаи попала в группу C вместе с Ливаном, Индонезией и китайским Тайбэем.

Хоссейн Тайеби, который в настоящее время играет в испанском клубе «Палмс», станет ключевым игроком в команде. Иранские болельщики надеются, что 33-летний форвард повторит свое выступление в 2018 году, когда он забил 14 мячей и получил награду лучшего бомбардира.

«Мы будем участвовать в соревнованиях с молодой командой, и я уверен, что они произведут фурор в Кувейте. Молодые игроки могут пойти по стопам бывших звезд. Они полностью готовы к соревнованиям», — сказал Шамсаи.

Чемпионат пройдет в Кувейте с 27 сентября по 8 октября.