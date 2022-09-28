Тегеран, , 10:04 — REGNUM 27 сентября министр иностранных дел Ирака в своем последнем комментарии по поводу посредничества Багдада между Тегераном и Эр-Риядом заявил, что обе стороны достигли соглашения по многим пунктам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Фуад Хусейн сделал этот комментарийв кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердив, что процесс переговоров будет продолжен в ближайшее время. «Мы надеемся, что после этого раунда переговоров ситуация перейдет в более благоприятное русло», — отметил он.

Иракский представитель подчеркнул, что Иран и Саудовская Аравия достигли соглашения по многим пунктам, что звучит довольно многообещающе. Фуад Хусейн также заявил: «В настоящее время этот вопрос находится в стадии более глубокого изучения на уровне министров иностранных дел двух стран».