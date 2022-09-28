Тегеран, 28 сентября 2022, 10:04 — REGNUM 27 сентября министр иностранных дел Ирака в своем последнем комментарии по поводу посредничества Багдада между Тегераном и Эр-Риядом заявил, что обе стороны достигли соглашения по многим пунктам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ближний Восток на карте
Ближний Восток на карте

Фуад Хусейн сделал этот комментарийв кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердив, что процесс переговоров будет продолжен в ближайшее время. «Мы надеемся, что после этого раунда переговоров ситуация перейдет в более благоприятное русло», — отметил он.

Иракский представитель подчеркнул, что Иран и Саудовская Аравия достигли соглашения по многим пунктам, что звучит довольно многообещающе. Фуад Хусейн также заявил: «В настоящее время этот вопрос находится в стадии более глубокого изучения на уровне министров иностранных дел двух стран».