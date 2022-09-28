Лос-Анджелес, США, , 07:34 — REGNUM Режиссёр Анхель Мануэль Сото успокоил фанатов, которые переживали по поводу судьбы проекта фильма «Синий жук» на основе одноимённой серии комиксов. Об этом 28 сентября сообщает портал Comicbook.

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«Не буду врать. Сначала были беспокойство, гнев и страх», — сказал Сото, когда его спросили, что он испытывал после того, как Warner Bros. отменила сразу несколько проектов студии DC. Он отметил, что позже продюсеры сказали кинематографисту «не волноваться», и заверили, что проект получит «полную поддержку» с их стороны.

Напомним, кинокомикс «Синий жук» был анонсирован в ноябре 2018 года. Главного героя в картине сыграет Шоло Маридуэнья («Кобра Кай»), стоит отметить, что фанаты «выбрали» его на роль ещё до того, как Warner Bros. выступила с официальным объявлением об участии актёра в проекте.

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