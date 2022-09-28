Тегеран, , 10:33 — REGNUM 27 сентября посол Ирана в Азербайджанской Республике выразил готовность Тегерана помочь Баку и Еревану достичь прочного мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол Ирана в Баку Аббас Мусави встретился в Баку с заместителем первого вице-президента Азербайджана Эльчином Эмирбековым. Собеседники обсудили последние события, касающиеся двусторонних связей, ситуацию в Закавказье и принципиальную позицию Ирана по вопросам, связанным с этим регионом.

Мусави подтвердил позицию Ирана относительно неизменности международно признанных границ и заявил: «Не должно быть никаких геополитических изменений, несовместимых с жизненно важными и долгосрочными интересами Ирана в регионе».

Он отметил, что Иран готов помочь своим северным соседям, то есть Азербайджанской Республике и Армении, достичь прочного мира в рамках двусторонних и трехсторонних встреч и региональной инициативы 3+3 в Тегеране.

Напомним, что Азербайджан и Армения начали новый виток эскалации в начале сентября после нескольких месяцев хрупкого прекращения огня.