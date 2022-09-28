Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. 27 сентября разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявила, что ей удалось выявить и арестовать две организованные группы беспорядков в северной иранской провинции Гилян. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

Согласно заявлению, две группы, состоящие из 12 человек, выявленные и арестованные разведывательной организацией КСИР, пытались вербовать и координировать действия отдельных лиц для осуществления злонамеренной деятельности путем проведения секретных встреч.

В заявлении также отмечается, что преступники были арестованы до того, как они смогли провести какую-либо операцию. Позднее стало известно, что участники групп планировали атаковать правительственные и правоохранительные центры, организуя насильственные протесты по всей провинции.