Тегеран, , 08:54 — REGNUM 27 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с Днём независимости. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Туркмении

Раиси выразил надежду, что отношения двух дружественных соседних стран будут расширяться в большей степени, чем когда-либо.

«Учитывая тот факт, что два соседних государства, которые являются друзьями и братьями, предприняли ценные шаги в русле расширения взаимодействия, мы надеемся, что взаимные связи будут развиваться на благо двух народов изо дня в день», — отметил Раиси в своем послании своему коллеге.

Туркменская Советская Социалистическая Республика приняла участие в референдуме, проведенном в марте 1991 года в попытке сохранить Советский Союз в качестве федерации под названием Союз суверенных государств.

Позднее, 26 октября 1991 года прошёл референдум о независимости Туркмении, на котором свыше 93% граждан высказались за установление Туркмении в качестве независимого демократического государства.