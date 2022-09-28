Горно-Алтайск, , 07:30 — REGNUM В кадетской школе Горно-Алтайска 27 сентября открыли мемориальную доску памяти погибшего на территории б. УССР Дмитрия Шаталова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Республики Алтай.

Мемориальная доска в честь погибшего в ходе СВО Дмитрия Шаталова Администрация Горно-Алтайска

Он отучился в кадетской школе, после чего поступил Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. После службы в армии он заключил контракт. Не раз принимал участие в контртеррористических операциях в Сирии, погиб в ходе специальной военной операции.

По случаю открытия мемориальной доски в школе прошёл митинг. Почетное право открыть доску предоставили родителям военнослужащего, его супруге и кадетам 11 класса.